Funk legt Formate neu auf

"Die Frage" und "Bongo Boulevard" waren zwei Erfolgsformate der Anfangszeit des jungen Angebots von ARD und ZDF. Jetzt kehren sie mit neuem Anstrich zurück.



"Bongo Boulevard" sollte ein kleiner, geschützter Raum für junge Musiker werden, unterstützt von den beiden nicht minder musikalischen Moderatoren Marti Fischer und Marie Meimberg. Manchmal gab es ein Konzept, manchmal nicht, manchmal wurden eigene Songs gespielt, manchmal welche geschrieben oder neu interpretiert. Nach einer Sendepause steigt die Show nun wieder ein.