Funk setzt Snapchat-Soap "iam.serafina" fort

Die Snapchat-Soap "iam.serafina" hat mittlerweile bereits drei Staffeln erfolgreich hinter sich gebracht. Nun folgt die vierte Runde, die bis Ende September immer samstags und mittwochs auf Snapchat, YouTube und Instagram in neuen Ausgaben zur Verfügung steht.