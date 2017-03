Funk startet Nachhilfe-Format

Schon bald kann man auf Youtube Nachhilfe nehmen. Das Jugendangebot der Öffentlich-Rechtlichen Funk bietet bei "Musstewissen" Lernvideos zu verschiedenen Schulfächern an.



Am 14. März um 13 Uhr startet Funk das Lernformat "Musstewissen". Von da an können Schüler auf dem Youtube-Kanal des Jugendangebots der Öffentlich-Rechtlichen in täglich wechselnden Fächern, wie Geschichte, Deutsch und Chemie, Nachhilfe nehmen.