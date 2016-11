Funk startet digitale Morningshow auf Youtube

Der Jugendkanal von ARD und ZDF erweitert sich: Neu dazu kommt auf Funk eine Morningshow mit dem Namen "Guten Morgen, Internet!". Sie wird über Youtube und Facebook verbreitet.



Der Jugendkanal von ARD und ZDF bringt eine neue Morningshow an den Start. Von Montag bis Freitag präsentieren "Sturmwaffel" und "Kelly MissesVlog" für Funk ab 6.30 Uhr 10- bis 15-minütige Episoden auf Youtube und Facebook. Außerdem soll es auf Twitter und Instagram Zusatzmaterial wie Behind-the-Scenes und Community-Aktionen geben.