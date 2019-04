Funk startet zwei neue Formate

Mit "Die da oben" und "Ozon" hat Funk, das Online-Medienangebot und Contentnetzwerk der ARD und des ZDF für Jugendliche und junge Erwachsene zwei neue Formate gestartet.



Das neue Politik-Format von "Die da oben" informiert in unter fünf Minuten über die Meinungen und Forderungen der Politiker und Politikerinnen und Parteien aus dem Bundestag. Jan Schipmann (vom Youtube-Kanal "Informr") und Aline Abboud (von "ZDF heute") gestalten das neue Format gemeinsam.