Funkloch-Opfer: Mann sucht Handynetz und fliegt aus Fenster

Auf der Suche nach besserem Handynetz stürzt ein Mann aus dem Fenster. Ob der Suchende dabei fündig wurde ist zwar unklar, jedoch hatte er Glück im Unglück.



Wer kennt es nicht - das Smartphone zeigt wenig bis keine Balken auf dem Display an. Netz-Empfang: Fehlanzeige. Jetzt muss aber dringend ein Anruf getätigt oder etwas online erledigt werden. Also begeben wir uns auf die Suche nach einem Ort, an dem uns das Handynetz besser gesonnen ist. So erging es auch einem 43-Jährigen in Thüringen. Er hoffte, an einem offenen Fenster Empfang zu finden - und stürzte hinaus.