Fusion greifbar: EU stimmt Sky-Übernahme durch Fox zu

Der Mega-Deal auf dem TV-Markt nimmt konkrete Formen an. Die Übernahme des Pay-TV-Anbieters Sky durch Fox wurde nun auch durch die EU-Kommission genehmigt. Die Behörde sieht durch die Fusion keine Probleme im europäischen Wettbewerb entstehen.



Der US-Medienkonzern 21st Century Fox hat die Genehmigung der EU-Kommission, den europäischen Bezahlsender Sky zu übernehmen. Wettbewerbsprobleme in Europa seien nicht zu erwarten, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit.