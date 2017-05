Fußball: ARD verlängert Vertrag mit Ex-Weltmeisterin Künzer

Ex-Weltmeisterin Nia Künzer bleibt ARD-Expertin. Auch beim DFB-Pokal-Finale der Frauen in Köln ist die 37-Jährige heute wieder im Einsatz. Wolfsburg geht als Favorit in die Partie in Köln.



Die Weltmeisterin von 2003, Nia Künzer, wird auch künftig Frauenfußball-Spiele in der ARD als Expertin begleiten. Wie der öffentlich-rechtliche TV-Sender mitteilte, wurde der Vertrag mit der 37 Jahre alten ehemaligen Nationalspielerin bis 2019 verlängert. Künzer köpfte die deutsche Frauen-Nationalmannschaft im WM-Finale 2003 in Carson/Los Angeles gegen Schweden mit dem entscheidenden Treffer in der Verlängerung zum 2:1-Sieg und sicherte der DFB-Auswahl den ersten WM-Titel.



Künzer, die bereits seit 2006 unter anderem die deutschen Länderspiele bei Welt-und Europameisterschaften für die ARD analysiert, freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit: "Es ist eine große Ehre für mich, den Frauenfußball im Ersten weiterhin begleiten zu dürfen. Ich freue mich darauf, die Spiele für die Fans zu Hause sportlich einzuordnen", sagte die 34-malige Nationalspielerin, die zehn Jahre lang für den 1. FFC Frankfurt spielte.