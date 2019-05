Fußball-Duell Tottenham-Ajax bricht TV-Rekord in Niederlande

Das Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen den Tottenham Hotspur und Ajax Amsterdam hat in den Niederlanden TV-Geschichte geschrieben.



Rund 4,1 Millionen Zuschauer sahen den 1:0-Sieg des niederländischen Fußball-Rekordmeisters am Dienstag, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Einschaltquoten hervorgeht. Noch nie zuvor hatte ein Spiel eines niederländischen Vereins so viele Fernsehzuschauer erreicht.