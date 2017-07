Fußball-EM: ZDF zeigt Halbfinale am Samstag

Die deutschen Fußball-Damen haben Grund zum Jubeln: Sie stehen im Viertelfinale der UEFA-EM. Fans können auch dabei sein - nicht nur im Stadion in den Niederlanden, sondern auch live von zu Hause aus.



Als Gruppensieger geht es für die deutsche Nationalmannschaft der Damen im Fußball ins Viertelfinale. Am Samstag, dem 29. Juli treten sie gegen die Damen aus unserem Nachbarland Dänemark an.