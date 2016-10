Fußball: Ein echter Quotenmagnet?

Große Sportereignisse wie Fußball-Spiele sind wahre Quotenmagnete, wie es im Juni die Europameisterschaft in Frankreich gezeigt hat.



Bei großen Wettbewerben, wie einer Fußball-Weltmeisterschaft oder -Europameisterschaft sitzt jeder gebannt vor dem TV-Gerät und verfolgt das Geschehen. Gerade Public Viewing oder das Anschauen mit Freunden kann das Match zu einem echten Erlebnis werden lassen. Wie sich diese gemeinsamen Events oder Sammel-Veranstaltungen auf die Quoten auswirken und wie die letzte Fußball-EM in Frankreich 2016 in Sachen Quoten zu Buche zu schlug, interessiert sicherlich viele. Ob der Fußball an Faszination verliert, oder ob er ein Dauerbrenner wie eh und je ist, beschäftigt im Übrigen auch zahlreiche Buchmacher.