Fußball-Expertin: ARD verlängert Vertrag mit Nia Künzer

Kurz vor den Fußball-Weltmeisterschaften der Frauen in Frankreich hat die ARD die Verlängerung des Vertrages mit der ehemaligen Nationalspielerin Nia Künzer bis einschließlich der Europameisterschaft 2021 bekannt gegeben.



Die Weltmeisterin von 2003 wird auch zukünftig bei allen Frauenfußball-Liveübertragungen im Ersten das Spielgeschehen analysieren, einordnen und bewerten. Damit wird die seit 2006 bestehende erfolgreiche Zusammenarbeit fortgesetzt.