Fußball-Klassiker Deutschland gegen Italien live im Ersten

Die Länderspielwoche wird für die DFB-Auswahl mit einem Klassiker abgerundet. In Mailand treffen die Fußball-Weltmeister auf Italien, denen man 2016 bereits zum dritten Mal gegenübersteht. Die ARD überträgt live.



Das Fußball-Jahr 2016 brachte für die deutsche Nationalmannschaft nicht das erhoffte Highlight in Form des angestrebten Europameistertitels, wird aber zumindest wegen der Duelle mit Italien in Erinnerung bleiben. Denn gleich zwei Negativ-Serien gegen die "Azzurri" rissen in diesem Jahr, das passend dazu mit der dritten Auflage des Klassikers zu Ende geht. Das Testspiel wird live in der ARD zu sehen sein.