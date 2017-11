Fußball-Klassiker England vs. Deutschland live im ZDF

Nachdem sich England und Deutschland souverän für die Weltmeisterschaft 2018 in Russland qualifiziert haben, treffen sich beide Mannschaften heute zum Prestige-Duell.



Das ZDF überträgt ab 20.15. Uhr live aus dem Wembley-Stadion in London. Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein wird die Zuschauer aus dem Fußballtempel begrüßen. An ihrer Seite wird ZDF-Experte Sebastian Kehl stehen. Oliver Schmidt kommentiert den Klassiker.