"Fußball-Lobbyisten" - Weitere Kufencracks kritisieren ARD & ZDF

Etliche Profis aus der Deutschen Eishockey-Liga unterstützen Nationalspieler Moritz Müller in seiner vor kurzem geäußerten Kritik an ARD und ZDF.



"Ich finde es auch berechtigt", sagte der Olympiazweite Patrick Reimer dem Fachmagazin "Eishockey News" (Dienstag) zur Kritik Müllers, die öffentlich-rechtlichen Sender würden Eishockey oft ignorieren. "Plötzlich ist alles vergessen, was man erreicht hat. Fußball ist allgegenwärtig", sagte Nürnbergs Reimer.



Iserlohns Marko Friedrich schimpfte: "Halt Fußball-Lobbyisten!" und Wolfsburgs Ex-Nationalstürmer Sebastian Furchner meinte: "Der NDR-Sportclub ignoriert Eishockey nahezu komplett."