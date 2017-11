"Fußball MML - der Sky Podcast" live aus der Elbphilharmonie

Seit diesem Sommer ist der erste Sky-Podcast auf Sendung. Am Mittwoch wird eine Episode live in der Hamburger Elbphilharmonie aufgezeichnet.



Podcasts erfreuen sich auch in Deutschland immer mehr Beliebtheit. Und auch der Bezahlsender Sky will sich ein Stück vom Audio-Kuchen sichern. Seit diesem Sommer wird die Sendung "Fußball MML - der Sky Podcast" mit Maik Nöcker, Micky Beisenherz und Lucas Vogelsang in Zusammenarbeit mit Online Marketing Rockstars produziert.