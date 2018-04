Fußball-WM 2018: Sendet Sky ausgewählte Spiele in UHD?

Am 14. Juni startet die Fußball WM in Russland. Die Öffentlich-Rechtlichen übertragen alle 64 Spiele. Dank Sublizenzierung laufen einige Partien auch auf Sky, wie es aussieht in UHD.



Wie DWDL berichtet, haben ARD und ZDF Sublizenzen für die Übertragung einiger Spiele der Fußball-WM 2018 an Sky vergeben. Nach den Informationen des Medienmagazins werden diese ausgewählten Partien in UHD-Qualität übertragen. Meldungen zu diesem Thema

Dazu beruft sich das Magazin auf ein ihm vorliegendes Schreiben, aus dem hervorgeht, dass 25 Spiele in UHD-Qualität exklusiv auf Sky zu sehen wären. Diese "Match oft he Day" genannten Partien werden natürlich auch bei ARD und ZDF laufen, dort aber nur in SD- bzw. HD-Qualität.



Sky äußert sich zum Bericht von DWDL nur in der Hinsicht, dass noch keine endgültige Entscheidung bezüglich der WM gefallen sei.