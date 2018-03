Fußball-WM 2018: Turnier der Superlative

Am 14. Juni 2018 beginnt die WM-Endrunde in Russland. Es ist ein Turnier der Superlative. Es ist die größte und die teuerste Weltmeisterschaft aller Zeiten.



Beispielsweise liegen zwischen den Spielstätten in Kaliningrad und Jekaterinburg fast 3050 Kilometer. Es ist die größte Distanz zwischen Austragungsorten in der WM-Geschichte. Als Vergleich: Die Distanz zwischen Moskau und London beträgt etwa 2400 Kilometer.



Rekorde: 209 Starter wollten nach Russland - mehr freiwillige Helfer denn je

An der WM-Qualifikation für die Endrunde in Russland nahmen 209 Starter teil. Rechnet man den automatisch qualifizierten Gastgeber hinzu, waren es sogar 210 Landesverbände, die um den WM-Pokal spielen wollten. Nie zuvor haben sich derart viele Starter für eine WM-Qualifikation angemeldet. Aus jedem Land der Welt haben sich freiwillige Helfer angemeldet - auch dies ist Rekord. Insgesamt werden rund 15.000 Volontäre im Einsatz sein. Beworben hatten sich mehr als 150.000 Personen. Auch dies ist eine Bestmarke. Als Vergleich: 130.000 Menschen wollten freiwillig bei der WM in Brasilien helfen. 2006 für die Endrunde in Deutschland gingen 48.000 entsprechende Bewerbungen beim Organisationskomitee ein.



St. Petersburg: Das teuerste WM-Stadion aller Zeiten

In St. Petersburg steht das teuerste WM-Stadion aller Zeiten und eine der kostspieligsten Sportstätten überhaupt. Nach offiziellen Angaben hat die Arena 673 Millionen Euro verschlungen. Inoffizielle Quellen beziffern die Kosten sogar auf 800 Millionen Euro. Die 69.500 Zuschauer fassende Arena wurde auf einer Binneninsel am finnischen Meerbusen errichtet. Sie wird beispielsweise Spielstätte für die Partie um Platz 3 sein. Kostentreiber war ein innovatives Heizsystem, das es in dieser Form bislang nirgendwo sonst gibt. Es pumpt fünf Millionen Kubikmeter heiße Luft in das Stadion. Die Temperatur kann auf diese Weise auch bei eigentlich herrschenden Minusgraden konstant bei 21 Grad gehalten werden.



Erste WM auf zwei Kontinenten

Die Größe Russlands hat der WM 2018 einen weiteren Rekord beschert. Es ist die erste Endrunde der Geschichte, die auf zwei Kontinenten in Gestalt von Europa und Asien stattfindet. Bemerkenswert dabei: Während der Gruppenphase muss jede Nationalmannschaft durchschnittlich 2800 Kilometer zurücklegen. Dies sind trotz der Ausmaße 600 Kilometer weniger als noch in Brasilien! Um den Fans entgegenzukommen, wurden zudem einige Zugverbindungen verbessert. Von Moskau nach Saransk brauchte man beispielsweise bislang elf Stunden. Während der WM werden die Züge die Distanz von rund 650 Kilometern in neun Stunden bewältigen.