Fußball-WM 2018: Wo kann ich was sehen?

Fußball pur heißt es während der viereinhalb WM-Wochen. Der Fan kann jedes Spiel live sehen, teilweise sogar in Ultra-HD. Als Experten fungieren ein renommierter U21-Coach und ein Weltmeister.



Fußball-Freaks werden bei Weltmeisterschaften oft zu Fernseh-Freaks. Nicht nur die 64 Spiele interessieren bei dem Endturnier in Russland (14. Juni bis 15. Juli), sondern auch Vorberichte, Pressekonferenzen, Talkrunden und Reportagen über Teams oder das Gastgeberland. Wo gibt es 2018 was zu sehen? Die Deutsche Presse-Agentur beantwortet die wichtigsten Fragen.