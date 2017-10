Fußball-WM 2018 kommt in Ultra-HD und VR

Die 64 Spiele der WM werden neben dem von 2014 gewohnten Ultra-HD auch im neuen VR-Format übertragen. Die VR-Option soll dem Zuschauer noch mehr Möglichkeiten geben, beim Zuschauen dem Erlebnis des Stadionbesuchs näher zu kommen.



Das alles wird durch die Implementierung von 37 Kameras ermöglicht, von denen acht Dualausgänge mit jeweils UHD/HDR und 1080p/SDR vorweisen, sowie weitere acht Dualkameras, die 1080p/HDR und 1080p/SDR ausliefern.