Fußball-WM: Bund will auch spätes Public Viewing erlauben

Der Bund kümmert sich um die Fußball-Fans. Anwohner der Fanmeilen müssen jedoch nicht fürchten, nach Mitternacht vom tausendfachen Torjubel aus dem Bett zu fallen. Wegen der Zeitverschiebung fangen Prime-Time-Spiele hierzulande bereits nach 19 Uhr statt.



Fußball-Fans müssen auch bei der Weltmeisterschaft im Sommer in Russland laut einem Medienbericht nicht auf das abendliche Public Viewing der Spiele in Kneipen und Biergärten verzichten. Die Bundesregierung will die strengen Lärmschutzauflagen vorübergehend lockern, wie die Zeitungen der "Funke Mediengruppe" (Mittwoch) mit Verweis auf eine entsprechende, ihnen vorliegende Verordnung berichten.