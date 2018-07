Fußball—WM: Moskau im Freudentaumel

Kaum einer hat WM-Gastgeber Russland eine Chance gegeben, das Achtelfinale zu erreichen. Die Russen selbst sind traditionell die größten Kritiker ihrer Sbornaja. Doch beim überraschenden Einzug ins Viertelfinale zeigen die Fans: Sie können auch anders.



Mit Hupkonzerten, Autokorsos und Jubelrufen haben Zehntausende Russen das Zentrum von Moskau zur Fanmeile gemacht. Wenige Minuten nach dem 4:3-Sieg von WM-Gastgeber Russland im Elfmeterschießen über Mitfavorit Spanien verließen zahlreiche Fußballfans die Sportbars und feierten ausgelassen den überraschenden Einzug ihrer Sbornaja in das Viertelfinale der Weltmeisterschaft.