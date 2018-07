Fußball-WM: Selbst ohne Deutschland ein Quotenhit

Knapp 13 Millionen Zuschauer für den zweite Achtelfinaltag. Die WM-Quoten ziehen an.



Der zweite Achtelfinaltag bei der Fußball-WM in Russland am Sonntag ist beim deutschen TV-Publikum auf höheres Interesse gestoßen als der erste. Das Abendspiel zwischen Dänemark und Kroatien, dass die Skandinavier nach Elfmeterschießen verloren, verfolgten ab 20 Uhr im ZDF 12,82 Millionen Zuschauer - der Marktanteil betrug 42,2 Prozent. Am Samstagabend hatte die Partie zwischen Uruguay und Portugal noch knapp über 10 Millionen Zuschauer verbucht.