Fußball-WM: Sky Deutschland und History kooperieren

Gerade erst hat History verraten, dass man im Vorfeld der Fußball-WM "History of Football – The Greatest Story Ever Played" in 160 Ländern sehen kann, da gibt es schon wieder Neuigkeiten. Der Bezahlsender kooperiert zum Sportereignis in Russland mit Sky Deutschland.



Wie Sky Deutschland verrät, geht das Unternehmen im Rahmen der bevorstehenden Fußball-WM eine Partnerschaft mit History ein. Fußball-Fans können damit nicht nur bei dem Kanal das globale TV-Event "History of Football – The Greatest Story Ever Played" sehen. Ausgewählte Sendungen der Sonderprogrammierung werden auch bei Sky Sport News HD zu sehen sein.