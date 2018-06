Fußball-WM: ZDF übernimmt Übertragung im Doppelpack

Gleich zwei Tage am Stück berichtet das ZDF von der Fußball-WM in Russland. Am Donnerstag und Freitag zeigt der öffentlich-rechtliche Sender die Begegnungen live.



Von 13 bis 22.30 Uhr steht im ZDF am Donnerstag und Freitag das Programm im Zeichen des Fußballs. Der Kanal übernimmt die Live-Übertragung von den Begegnungen der Weltmeisterschaft in Russland im Doppelpack.