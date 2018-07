Fußball WM: Zuschauer sind scharf auf Spielende

Sind wir Deutschen ungeduldig oder brauchen wir einfach den Nervenkitzel? Während der Weltmeisterschaft im Fußball haben zumindest beim Streamingdienst Zattoo mehr Zuschauer das Ende einer Partie gestreamt als in der ersten Halbzeit.



Wie der TV-Streaming-Dienst Zattoo herausgefunden haben will, interessiert Deutsche vor allem das Ende eines Fußballspiels. Das zeigt die Auswertung des Verhaltens der Zattoo-Nutzer während der Fußball WM.