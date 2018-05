Fußball-WM auf Sky: Neue Details zum Ultra HD Event

Dieses Jahr steht bekanntlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland an. Sky Deutschland überträgt täglich das Topspiel des Tages in Ultra HD. Im ersten Spieltag geht Deutschland gegen Mexiko auf den Platz.



Die FIFA WM 2018 ist für Fußball-Fans wahrscheinlich das sportliche Highlight des Jahres. Sky-Sport-Abonnenten können die Spiele live verfolgen. Der Pay-TV Sender zeigt jeden Tag ein Spiel in Ultra HD. Der Anpfiff für das Turnier findet am 14. Juni statt.