Fußball-WM beflügelt "Sky Sports" - "kicker" abgehängt

Das Social-Media-Tachometer von Storyclash bescheinigt den Sportportalen für die Finalphase der Weltmeisterschaft glänzende Werte - was allerdings nicht reicht, um den ewigen Spitzenreiter des Rankings zu entthronen.



Während im Juli die Finalausscheidungen der Weltmeisterschaft in Russland liefen, hatten Sportportale in den sozialen Medien Hochkonjunktur. Dies zeigt sich deutlich im Social-Media-Ranking von Storyclash, das sämtliche Interaktionen auf Plattformen wie Twitter und Facebook in Form von Likes und Shares aufführt.