Fußball-WM erstmals für ARD und ZDF zentral aus Baden-Baden

Die Berichterstattung von der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland will der Südwestrundfunk erstmals für ARD und ZDF gemeinsam zentral von Baden-Baden aus steuern.



Für die Übertragung des größten Sportereignisses des Jahres arbeiten Produktion, Technik und Redaktion von ARD und ZDF in dem gemeinsamen Sendezentrum, wie Intendant Peter Boudgoust am Donnerstag in Stuttgart sagte. Damit will der Sender den Personalaufwand in Russland im Vergleich zur Fußball-WM 2014 in Brasilien um rund 50 Prozent senken. Konkrete Zahlen nannte der Sender nicht.