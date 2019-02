Fußball-Wochenende: Bundesliga Pur mit Hoeneß bei Sport1

Auf Sport1 beginnt am Sonntag ab 11 Uhr bis Dienstag 23.15 Uhr der Übertragungsmarathon der Bundesliga und der Regionalliga.



Bayerns Angriff auf Dortmund im Titelrennen, der starke Auftritt beim FC Liverpool in der Champions League und die Ausrichtung und Zukunft des Rekordmeisters: Moderator Thomas Helmer wird darüber mit Fußballikone Uli Hoeneß am Sonntag live ab 11 Uhr in "Der Check24 Doppelpass" auf Sport1 diskutieren.