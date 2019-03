Fußball-Wochenende bei Sky: Fernduell der Meisterschaftsanwärter

Erstmals seit dem 5. Spieltag könnte es in dieser Woche einen Wechsel an der Spitze der Bundesliga geben. Nur noch zwei Tore trennen den aktuellen Tabellenführer Borussia Dortmund von Verfolger FC Bayern München.



Nach über einem Monat treten am Samstagnachmittag wieder beide Meisterschaftsanwärter zeitgleich an und haben es im Fernduell jeweils in der eigenen Hand, nach Abpfiff auf Platz eins zu stehen. Insgesamt überträgt Sky am "Super Samstag" und "Super Sonntag" sieben Partien des 25. Spieltags und berichtet jeweils sieben Stunden live.



Um 14 Uhr begrüßt Moderatorin Britta Hofmann die Zuschauer zum "Super Samstag". An ihrer Seite werden die Sky-Experten Christoph Metzelder und Reiner Calmund sämtliche Partien besprechen und die Begegnungen im Anschluss analysieren. Die Heimspiele des BVB gegen Stuttgart und des FC Bayern gegen Wolfsburg sowie alle weiteren Begegnungen am Samstagnachmittag zeigt Sky wahlweise als Einzelspiele und in der Konferenz.



Direkt im Anschluss daran überträgt Sky das Topspiel der Woche zwischen dem 1. FSV Mainz 05 und Borussia Mönchengladbach. Sky Experte Lothar Matthäus und Sebastian Hellmann melden sich um 17.30 Uhr live aus der Opel-Arena.