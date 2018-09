Fußball im TV: Mario Gomez "kommt nicht mehr mit"

DAZN, Sky, Eurosport - Für Mario Gomez ist Fußball schauen im TV nicht mehr nachvollziehbar. Der Stürmer vom VfB Stuttgart würde eine Plattform für alle Fußball-Highlights präferieren.



Fußball im Fernsehen ist für Mario Gomez ein Ärgernis geworden. "Ich komm' nicht mehr mit, was man bestellen muss, um ein Spiel zu sehen", sagte der Stürmer des VfB Stuttgart nach dem 3:3 beim SC Freiburg.