Fußball satt: Telekom erweitert Live-Sport-Angebot

Mit "Telekom Sport" können Kunden bald "Sky Sport Kompakt" empfangen. Zu den Inhalten zählen unter anderem Sky Konferenzen der Fußball-Bundesliga und der UEFA Champions League.



Ab 2. August können Telekom-Kunden von einem vergrößerten Live-Sport-Angebot profitieren. "Telekom Sport" bündelt Live-Sport-Inhalte in einem Paket, wie das Unternehmen am Donnerstag bekannt gab. Während Sportfans alle Bestandteile von Telekom Sport einzeln buchen können, ist "Sky Sport Kompakt" ausschließlich für Telekom Kunden verfügbar.