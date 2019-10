Fußball zieht viele TV-Zuschauer zu RTL

Den Fernsehabend bestimmt ein Ereignis. Das EM-Qualifikationsspiel in Estland geht für die deutsche Mannschaft und den TV-Sender RTL gut aus.



Das EM-Qualifikationsspiel Estland - Deutschland hat am Sonntagabend viele TV-Zuschauer angelockt. Der Privatsender RTL zog beim Anpfiff um 20.45 Uhr 7,94 Millionen Zuschauer an. Das entspricht einem Marktanteil von 22,9 Prozent. Deutschland gewann das Spiel 3:0.