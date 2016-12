Fußballspiele im Live-Stream: Drei Tipps für 2017

Fußballspiele gibt es nicht nur im Fernsehen zu sehen. Gerade die Spiele ausländischer Ligen lassen sich nur im Live-Stream verfolgen. Angeboten werden die Live-Übertragungen oft von Wettanbietern.



Die Zeiten, in denen wir alleine auf das Fernsehgerät angewiesen waren, um Fußballspiele live sehen zu können, sind längst vorbei. Denn heutzutage kann der Zuschauer interessante Fußballspiele auch im Live-Stream verfolgen, zumal das Live-Streaming für den Zuschauer immer wichtiger wird, allerdings gilt es dabei auch die rechtliche Situation zu beachten. Zwar gilt diese Regel längst nicht für alle nationalen und internationalen Ligen, aber das könnte sich in naher Zukunft ändern.