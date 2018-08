Fussballtalks kehren aus der Sommerpause zurück

Eine Woche vor dem Bundesligastart starten "Wontorra - der Fußball-Talk" und "Doppelpass" in die neue Saison. In der ersten Sendung nach der dreimonatigen Sommerpause erwartet Moderator Jörg Wontorra Uli Hoeneß zum Gespräch unter vier Augen.



Uli Hoeneß wird einen Tag nach dem Erstrundenspiel seiner Mannschaft im DFB-Pokal während der zweistündigen Sendung Rede und Antwort zu allen wichtigen Themen rund um den FC Bayern, die Bundesliga sowie den deutschen und den internationalen Fußball stehen.



Beim anderen Fußballtalk am Sonntag, dem "Doppelpass" auf Sport1, schmückt Rudi Völler die erste Gesprächsrunde der neuen Spielzeit. Thema hüben wie drüben werden die ersten Ergebnisse im Pokalwettbewerb sein.