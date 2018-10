Futsal: Sport1 zeigt Deutschland gegen Japan live im TV

Die Futsal-Nationalmannschaft soll sich wieder einmal beweisen und bekommt am Freitag die Chance dafür. Wie das Länderspiel gegen Japan auf dem Weg zur WM-Qualifikation ausgeht, sehen Sport1-Zuschauer live.



Die deutsche Futsal-Nationalmannschaft nimmt es am Freitag (26. Oktober) mit dem Gegner Japan auf. Sport1 zeigt das Match gegen den Asien-Vizemeister live ab 16.45 Uhr aus dem Castello Düsseldorf.