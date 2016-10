"Future Makers Awards": Unitymedia sucht Superprogrammierer

Unitymedia, Liberty Global und CoderDojo sind auf der Suche nach dem Superprogrammierer und rufen im Rahmen des Wettbewerbs "Future Makers Awards" junge Nachwuchstalente dazu auf, ihre besten Werke einzureichen.



Unitymedia macht sich gemeinsam mit dem Mutterkonzern Liberty Gloabal und dem CoderDojo auf die Suche nach dem besten Nachwuchsprogrammierer und ruft als Hauptsponsor zum "Future Makers Award" auf. Lutz Schüler, der CEO von Unitymedia, sieht in der Programmierung die Zukunft der digitalen Welt. Deshalb ist diese auch für den Nachwuchs extrem wichtig: "Mit der europaweiten Initiative Future Makers Awards wollen Liberty Global und Unitymedia Kinder und Jugendliche für die Sprache der Zukunft begeistern – denn Programmieren ist kein langweiliger Zeitvertreib für Nerds, sondern kann richtig Spaß machen."