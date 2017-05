GNTM mit Quotenhoch ins Finale

Das Finale von "Germany's Next Top Model" steht an. Schon lange konnte Castingshow nicht mehr so viele Zuschauer vor den Bildschirm bannen, wie in der aktuellen Staffel.



Manche sind in der Versenkung verschwunden, andere haben Weltkarrieren hingelegt - am Donnerstag wird zum zwölften Mal "Germany's Next Top Model" gekürt. Vier Kandidatinnen sind noch übrig. ProSieben überträgt ab 20.15 Uhr aus Oberhausen.