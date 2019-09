GOT-Star Nikolaj Coster-Waldau erforscht Amazonasbrände

Um den Ursachen und Auswirkungen der Brände im Amazonas auf den Grund zu gehen, reiste der Game of Thrones-Star und UNDP Goodwill Botschafter Nikolaj Coster-Waldau nach Peru. Vor Ort wurde er dann nicht nur mit den Auswirkungen des Klimawandeln konfrontiert.



Unterwegs mit der UN-Agentur stieß Coster-Waldau tief im Dschungel des Amazonas auf indigene Gemeinschaften, die verarmt und wirtschaftlich bzw. sozial abgehängt um ihr Überleben kämpfen.