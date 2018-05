GZSZ heute in Spielfilmlänge

Das dritte Jahr in Folge bekommt GZSZ eine Spielfilm-lange Folge. John, Emily und Co. erleben in diesem Jahr ein Abenteuer unter Palmen.



Zwei Wochen lang hat die UFA-Produktion den mallorquinischen Strand um Santanyi in Beschlag genommen, um die Kultserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" in ein sonniges Abenteuer mitzunehmen. Ab heute Abend um 19.40 Uhr ist das Ergebnis bei GZSZ zu sehen und zwar ausnahmsweise in Spielfilmlänge. Meldungen zu diesem Thema

RTL produziert neue Backshow "Hauptsache süß"

"Die Klempnerin": RTL beschäftigt Polizeipsychologin

"Jenny – echt gerecht!" bekommt bei RTL eine zweite Staffel

RTL verspricht natürlich "große Gefühle", verrät aber auch schon, dass auf alle Figuren schockierende Wendungen warten. Los geht es mit einem Geschenk von John (Felix von Jascheroff) an Emily (Anne Menden) und Philip (Jörn Schlönvoigt), der die beiden mit nach Mallorca nimmt.



Doch auch die anderen wie Maren (Eva Mona Rodekirchen) sind auf dem Weg auf die Balearen. Dass die Party schon bald ein jähes Ende findet, erwartet wohl niemand...



"Es wird etwas passieren, womit keiner rechnet. Es knallt wie ein Brett vor den Kopf. Jeder wird die Folge sehen und sagen: Was war das denn jetzt? Ich glaube, da wird viel drüber geredet werden“, schürt Felix von Jascheroff erste Vorfreude.