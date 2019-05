Gaby Hauptmann begrüßt heute zu neuem SWR-Talk

Wöchentlich sehen SWR-Zuschauer ab sofort Gaby Hauptmann mit ihrer neuen Talk-Sendung. Immer sonnabends empfängt die Autorin und Journalistin ihre Gäste in "Talk am See mit Gaby Hauptmann".



"Talk am See mit Gaby Hauptmann" ist der Neuzugang unter den SWR-Talks. Am Samstagabend (11. Mai) sehen Zuschauer bei dem Kanal Gaby Hauptmann, die zur Auftakt-Sendung Schlagersängerin und Moderatorin Paola eingeladen hat.