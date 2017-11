Galaktisch? ProSieben testet Augmented-Reality-Technologie

Das ist eine Deutschlandpremiere: ProSieben und "Galileo" zeigen eine Woche Augumented Reality und lassen Zuschauer im heimischen Wohnzimmer über einen Canyon schaukeln, oder ein Achterbahn-Model aus der Nähe betrachten. Wie funktioniert der Technik-Spaß?



Am 6. November fällt der Startschuss für die erste Augmented-Reality-Woche im deutschen TV. Die Wissensendung "Galileo" zeigt dann auf ProSieben eine Woche lang "Das Fernsehen der Zukunft - Mehr sehen mit der 'Galileo'-Augmented-Reality-Woche". Jeweils um 19.05 Uhr können Zuschauer mit einer Augmented-Reality-Technologie mehr sehen als üblich.