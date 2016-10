Galaxy Note 7: Samsung droht Sammelklage aus USA

Nicht nur wegen der Brandgefahr seines neusten Smartphones kommt nun Ärger auf Samsung zu. US-Käufer wollen nun wegen der Wartezeit auf ein neues Galaxie Note 7 eine Sammelklage anstrengen.



Nach Samsungs Debakel mit dem Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 wollen US-Verbraucher eine Sammelklage gegen den Konzern auf die Beine stellen. Dabei geht es derzeit noch nicht einmal direkt um die Feuergefahr, die von dem Gerät ausging. Die drei Käufer aus des Bundesstaaten Nevada, Kalifornien und Pennsylvania kritisieren, dass zwischen der ersten Rückruf-Ankündigung und dem Beginn des Austauschs drei Wochen vergingen.