Galaxy Note 7: Samsung kündigt Verkaufsstart in Europa an

Das Galaxy Note 7 sorgte für jede Menge Schlagzeilen. Nun ist die Rückrufaktion fast abgeschlossen und Samsung stellt den baldigen Verkaufsstart des überarbeiteten Smartphones in Aussicht.



Nachdem das Samsung Galaxy Note 7 mit seinen spontanen Selbstentzündungsaktionen für Schlagzeilen sorgte, begann am 19. September der Rückruf. Seit dem hat Samsung bereits fast 60 Prozent der europäischen Galaxy Note7 umgetauscht. Damit rückt auch der Verkaufsstart der überarbeiteten Modelle näher. Am 28. Oktober wird das Samsung Galaxy Note 7 wieder im Handel erhältlich sein, dann natürlich mit dem behobenen Manko, wie der Hersteller am Dienstag ankündigte.