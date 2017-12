Galileo-Dienste seit einem Jahr verfügbar - Betreiber zufrieden

Das Satelliten-Navigationssystem Galileo soll Europa vom amerikanischen GPS unabhängig machen. Vor einem Jahr startete die ersten Dienste. Die Betreiber sind mit den Fortschritten zufrieden.



Trotz zuletzt aufgetretener Probleme sehen die Betreiber von Galileo das Europäische Satelliten-Navigationssystem auf Kurs: Handy-Hersteller wie Samsung, Apple und Huawei rüsteten ihre Spitzenmodelle inzwischen mit Galileo aus, sagte Carlo des Dorides, Direktor der Aufsichtsbehörde GSA, am Donnerstag in Prag der Deutschen Presse-Agentur. "Manchmal nutzen wir Galileo bereits mit unserem Smartphone, ohne es zu wissen". Des Dorides schätzt, dass gut die Hälfte aller Smartphone-Apps auf Ortsdaten zurückgreift.