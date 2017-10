"Galileo Spezial: Waffenland USA" wird vorgezogen

Anstatt im November zeigt ProSieben das "Galileo Spezial" schon am kommenden Wochenende. Wegen des Massakers in Las Vegas, bei dem 58 getötet wurden, ist das Waffen-Thema aktueller denn je.



Für eine "Galileo Spezial"-Reportage mit dem Thema "Waffenland USA" reiste ProSieben-Reporterin Maike Greine im Sommer durch Amerika. Sie sucht nach der Antwort auf die Frage: Warum sind Amerikaner so verrückt nach Waffen?



ProSieben zeigt das "Galileo Spezial" in Anbetracht des Massakers in Las Vegas aus Aktualitätsgründen, am Sonntag, den 15. Oktober, um 19.05 Uhr anstatt, wie ursprünglich geplant im November.