"Game Of Thrones": Erster Trailer zur finalen Staffel online

Knapp fünf Wochen vorm Start hat HBO endlich den ersten Trailer zur finalen Staffel von "Game Of Thrones" veröffentlicht - und der verheißt schon einmal Großes.



Seit mittlerweile acht Jahren fiebern rund um den Globus Fans mit, wer das große Spiel um den Eisernen Thron gewinnen wird. Wer wird am Ende über Westeros herrschen? Und welche Charaktere werden die große Schlacht am Ende nicht überleben? Nachdem HBO in den letzten Jahren alles dafür getan hat, die Spannung hinsichtlich dieser Fragen anzuheizen, kommt nun endlich die ersehnte Auflösung: Am 14. April geht "Game Of Thrones" in die letzte und finale Runde.