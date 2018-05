"Game Of Thrones" mit deutschem Komponisten Djawadi auf Tournee

Die HBO-Serie "Game Of Thrones" bricht Zuschauerrekorde und genießt weltweit Kultstatus. Nun kommt die erfolgreiche TV-Serie als Konzert-Tournee nach Deutschland. Für Filmkomponist Ramin Djawadi, der aus Duisburg stammt, geht damit ein Traum in Erfüllung.



Dass die Serie so erfolgreich werden würde, konnte Ramin Djawadi nicht ahnen, als er nach anfänglichem Zögern zusagte, die Musik für "Game Of Thrones" zu komponieren. Doch schon nach der Ausstrahlung der ersten Folge vor rund sieben Jahren bekam der Komponist einen Vorgeschmack. "Es war unglaublich", erzählt Djawadi der Deutschen Presse-Agentur, "am nächsten Tag haben mir Leute die verschiedenen Cover-Versionen auf Youtube zugeschickt." Heute gehört Djawadis Thema zu den bekanntesten TV-Melodien. Seine Musik zur Serie bringt der gebürtige Duisburger, der schon lange in den USA lebt, nun in deutschen Konzerthallen mit einem großen Orchester auf die Bühne.