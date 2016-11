"Game Two": RocketBeans produzieren für Funk

Funk - das Contentnetzwerk der ARD und des ZDF - erhält Unterstützung. Die RocketBeans steuern ab dem 18. November immer freitags live um 20.15 Uhr das Format "Game Two" bei.



Das Contentnetzwerk der ARD und des ZDF, Funk, holt sich die RocketBeans ins Boot. Diese produzieren mit der Rocket Beans Entertainment GmbH für Funk die Gameshow "Game Two". Ausgestrahlt wird diese ab Freitag wöchentlich live um 20.15 Uhr auf dem Internetfernsehsender www.rocketbeans.tv. Anschließend ist diese per www.rocketbeans.tv/gametwo zu erreichen.